Milan, sospiro di sollievo per Allegri: cosa hanno detto gli esami di Leao

Il Milan ha tremato per l’infortunio di Leao, ma ora Allegri, dopo il risultato degli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore, può tirare un sospiro di sollievo. In vista della Supercoppa e con un primo posto in campionato da difendere, il Mister rossonero ha diverse opzioni fra cui scegliere.

Lo stop contro il Torino che aveva fatto tremare la Milano rossonera si è rivelato molto meno grave del previsto: Rafael Leao non ha riportato lesioni e sarà regolarmente a disposizione per la Supercoppa italiana. Anche se ora sta ad allegri gestire il giocatore nella maniera più opportuna, evitando il rischio di ricadute o di peggioramenti. (continua dopo la foto)

La paura è stata tanta, visto l’abbandono anticipato del campo contro il Torino, dopo che già a inizio stagione i muscoli avevano tradito l’attaccante costringendolo a un lungo stop. Va anche considerata l’emergenza che già riguarda un reparto offensivo dove, fra infortuni e resa deludente di aluni giocatori, la coperta è corta.

Gli esami a cui si è sottoposto il portoghese hanno diradato le nubi su Milanello, e per Allegri è arrivata una notizia rassicurante in un momento molto delicato per la stagione rossonera. Il club ha comunicato in mattinata l’esito della risonanza magnetica. La diagnosi parla di semplice risentimento muscolare all’adduttore destro, senza alcuna lesione.

Una differenza che per il Milan cambia tutto: stop breve, terapie immediate e recupero già in corso. Leao ha infatti già iniziato il percorso per recuperare appieno, e a Milanello l’allarme è ufficialmente rientrato. Il portoghese potrebbe addirittura essere disponibile per la gara di domenica contro il Sassuolo, anche se lo staff valuta con molta prudenza questa opportunità. (continua dopo la foto)

Il vero obiettivo dell’attaccante resta la semifinale di Supercoppa italiana del 18 gennaio contro il Napoli. Per tutti questi motivi, Allegri sta seriamente pensando di risparmiare Leao nel match con il Sassuolo anche qualora dovesse essere disponibile.

La soluzione sarebbe facilitata dal recupero di Santi Gimenez, pronto ad affiancare uno scatenato Pulisic nell’attacco rossonero. In attesa delle scelte definitive, la notizia che conta è una sola:

Leao non sarà costretto a un lungo stop, e potrà dire la sua per la Supercoppa. Un trofeo che rappresenta l’unico obiettivo extra campionato per i rossoneri dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

