Milan-Sassuolo: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La Serie A si prepara a vivere la sua quindicesima giornata, con riflettori puntati sulla sfida tra Milan e Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Un incontro che vede i rossoneri impegnati nel consolidare la propria posizione di vertice, mentre gli emiliani cercano punti pesanti in un campo tradizionalmente ostico. Analizziamo, attraverso numeri, statistiche e le principali quote offerte dai bookmaker, lo scenario di un match che promette emozioni e spunti di interesse anche per chi segue il calcio con un occhio ai dati.

Il contesto della sfida e le formazioni probabili: tra ambizioni e assenze

La sfida tra Milan e Sassuolo arriva in un momento chiave della stagione. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, stanno vivendo una striscia positiva di risultati e intendono mantenere la vetta della classifica, forti anche di un rendimento offensivo di alto livello. Il Sassuolo, nonostante le difficoltà legate ad alcune assenze importanti come Berardi e Pinamonti, si presenta al Meazza con la volontà di sorprendere.

Milan : solido in casa, reduce da una vittoria in rimonta contro il Torino .

: solido in casa, reduce da una vittoria in rimonta contro il . Sassuolo: squadra giovane, capace di alternare prestazioni di livello a battute d’arresto, ma priva di alcuni uomini chiave.

Per quanto riguarda le formazioni, il Milan dovrebbe confermare il 3-5-2, affidandosi tra gli altri a Pulisic – capocannoniere della Serie A con 7 reti – e Nkunku in cerca del primo gol stagionale. Il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, opta per il 4-3-3 con Laurienté e Cheddira a guidare la manovra offensiva.

Statistiche a confronto: rendimento stagionale e precedenti

Analizzando i numeri, il Milan si conferma tra le squadre più prolifiche della Serie A, con 22 reti segnate in stagione, alle spalle solo di Inter e Bologna. La squadra rossonera, inoltre, ha ottenuto:

13 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 4 pareggi)

Un solo ko casalingo negli ultimi mesi

Una media gol superiore a 2 a partita tra le mura amiche

Il Sassuolo invece, pur avendo dimostrato solidità in alcune fasi della stagione, fatica a trovare continuità, specialmente lontano dal Mapei Stadium. Nei precedenti più recenti si registra grande equilibrio: nelle ultime otto sfide, tre vittorie per parte e due pareggi, con il clamoroso 3-3 dello scorso aprile a testimoniare la capacità dei neroverdi di colpire anche negli stadi più difficili.

Milan Sassuolo Ultime 5 partite W W W D W W L D W L Gol fatti 22 – Gol subiti – – Risultato ultimo scontro 3-3 (aprile 2024, Mapei Stadium)

Quote aggiornate: il Milan favorito secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse concordano nell’indicare il Milan largamente favorito. Le quote per l’1 fisso oscillano tra 1.40 e 1.43, mentre il pareggio si attesta tra 4.40 e 4.60 e il successo esterno del Sassuolo può arrivare fino a 8 volte la posta. Un margine che riflette tanto il valore della rosa rossonera quanto l’attuale momento delle due squadre.

Vittoria Milan : 1.40 – 1.43

: 1.40 – 1.43 Pareggio: 4.40 – 4.60

Vittoria Sassuolo: 7.00 – 8.00

Tra i mercati più consultati spicca anche il segno Over 2.5, proposto a 1.76-1.80, sintomo delle attese per una partita ricca di gol, mentre il No Goal (almeno una delle due squadre non segna) è bancato a 1.73-1.75.

Numeri e tendenze: i protagonisti attesi a San Siro

Tra i giocatori in evidenza, Pulisic è attualmente il miglior realizzatore della Serie A e mantiene una media realizzativa tra le più alte d’Europa (un gol ogni 64 minuti). Il suo nome tra i marcatori del match è quotato tra 2.20 e 2.40. Dal lato Sassuolo, pesa l’assenza di Berardi, mentre Laurienté e Cheddira saranno chiamati a guidare l’attacco.

Milan terza squadra più prolifica del torneo

terza squadra più prolifica del torneo Ultima vittoria esterna del Sassuolo a San Siro datata gennaio 2023

a datata gennaio 2023 Nelle ultime 8 sfide, 3 vittorie per parte

Risultato esatto 2-0 per il Milan quotato a 6, mentre l’1-0 a 6.25

La solidità difensiva del Milan, abbinata alla capacità del Sassuolo di colpire in contropiede, lascia spazio a un incontro dal doppio volto, ma con i rossoneri che partono con i favori del pronostico anche secondo i dati delle ultime stagioni.

In conclusione, Milan-Sassuolo si presenta come uno degli appuntamenti clou della giornata, con i rossoneri chiamati a confermare le aspettative e il Sassuolo desideroso di ribaltare i pronostici. Le statistiche e le quote aggiornate delineano un quadro chiaro: la squadra di Allegri è favorita, ma la storia recente degli scontri suggerisce di non dare nulla per scontato in una Serie A ricca di equilibrio.