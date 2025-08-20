Il Milan deve scegliere il nuovo numero 9 e il tempo stringe. Il d.s. Igli Tare è al lavoro per chiudere un colpo entro il fine settimana: tra le opzioni in ballo, spunta con forza il nome del nigeriano Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, già seguito da mesi. La trattativa per Rasmus Hojlund dello United sembra ormai sfumata, mentre restano sullo sfondo le ipotesi Vlahovic e Harder.

Il Milan ha mosso passi concreti per Boniface e l’intesa con il club tedesco sembra vicina. Il nigeriano vede di buon occhio la destinazione e rappresenta la pista più semplice per dare ad Allegri il centravanti entro pochi giorni. L’operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, formula che piace ai rossoneri per contenere i rischi. L’unico dubbio su Boniface, peraltro, riguarda la tenuta fisica del giocatore, già frenato da alcuni infortuni in carriera.

L’affare con lo United per Hojlund è quindi quasi definitivamente chiuso: il danese vuole una cessione a titolo definitivo, mentre il Milan insisteva per un prestito con riscatto condizionato. Una distanza che ha complicato tutto, soprattutto per la necessità di chiudere in tempi rapidi. (continua dopo la foto)

Anche se ormai Boniface sembra davvero a un passo, sul tavolo resta anche il nome di Conrad Harder, giovane punta dello Sporting Lisbona per cui era stato trovato un accordo di massima intorno ai 25 milioni, bonus inclusi. Ma il nigeriano è nettamente favorito.

La vecchia pista Dusan Vlahovic continua ad affascinare i tifosi, ma l’operazione è apparsa da subito proibitiva per l’alto ingaggio del serbo. Boniface diventa quindi l’uomo del momento: un attaccante fisico, internazionale, che il Milan ha già affrontato in Champions e che potrebbe diventare presto il nuovo riferimento offensivo. Ora la decisione finale spetta al club rossonero: la scelta è vicina e non potrà tardare.

Leggi anche: