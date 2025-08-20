Juventus, fuori uno: raggiunto l’accordo per la cessione di Douglas Luiz

Il mercato della Juventus passa anche dalla gestione degli esuberi. Liberarsi di giocatori fuori dal progetto tecnico non è solo una questione economica, ma anche strategica: permette di sfoltire la rosa, ridurre il monte stipendi e creare spazio per nuovi arrivi funzionali al piano di Igor Tudor.

📉 Finisce la disavventura di Douglas Luiz alla Juventus!

Torna in Premier, destinazione Nottingham Forest.

Prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di obiettivi facili.

💸 Affare da 30M. #DouglasLuiz #Juventus #NottinghamForest #Calciomercato

In questa fase delicata, ogni mossa conta, e la dirigenza bianconera lavora così per completare le operazioni in uscita. E dopo settimane di trattative, la Juventus ha finalmente trovato l’intesa per il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest.

L’affare si concretizza sotto forma di prestito con obbligo di riscatto, che dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 milioni di euro: mancano solo gli ultimi dettagli per l’ufficialità. Il centrocampista brasiliano, 27 anni, ritorna così in Premier League, l’ultimo campionato in cui ha trovato continuità e in cui è stato capace di lasciare il segno prima della disastrosa avventura a Torino.

Douglas Luiz chiude la sua esperienza con la Juve con 27 presenze stagionali, senza reti né assist, e 18 gare saltate per problemi fisici. Invece la sua carriera in Inghilterra, con l’Aston Villa tra il 2019 e il 2024, ha registrato un rendimento eccezionale: 212 partite ad alto livello, impreziosite da 22 gol e 24 assist per un giocatore in grado di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Il Nottingham Forest, con l’arrivo del brasiliano, si assicura così un centrocampista esperto e versatile, mentre la Juventus completa un passo importante per alleggerire la rosa e concentrarsi sugli obiettivi della nuova stagione.

