Inter, arriva l’offerta-monstre per Pio Esposito: la decisione della società

A pochi giorni dall’inizio del campionato, l’Inter si muove ancora esclusivamente in uscita. Nessun grande colpo in entrata finora, mentre le società europee continuano a bussare alla porta nerazzurra con cifre importanti per alcuni dei suoi talenti. Tra le proposte più clamorose arrivate, c’è quella che riguarda un giovane attaccante di grande prospettiva, capace già di attrarre l’attenzione di club italiani e stranieri.

Il nome su tutti è quello di Pio Esposito, attaccante tornato quest’anno all’Inter dopo l’ottima stagione in Serie B con lo Spezia. Il giocatore è considerato una punta completa, dotata di forza fisica, tecnica e un fiuto per il gol fuori dal comune.

Tutti, dall’allenatore alla dirigenza, sono convinti che Esposito rappresenti una risorsa fondamentale per la stagione nerazzurra e soprattutto per il futuro. Il centravanti, che ricorda i grandi bomber d’area del passato, ha caratteristiche sempre più difficili da trovare nel panorama calcistico odierno. Soprattutto in Italia.

Non a caso, negli ultimi giorni si è registrata una proposta clamorosa: il Napoli avrebbe messo sul piatto 45 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante nerazzurro. L’offerta, destinata a far discutere, è partita direttamente da Aurelio De Laurentiis, che per il giocatore stravede.

I campioni d’Italia cercano una soluzione immediata per sostituire l’infortunato Lukaku, ma non è solo per questo che hanno cercato di forzare la mano all’Inter sul centravanti. La dirigenza nerazzurra, però, ha deciso di non prendere in considerazione l’offerta, ribadendo in maniera netta la propria volontà di mantenere il talento a Milano.

Inter, non solo il Napoli per Pio Esposito

Anche nel recente passato non sono mancati i tentativi per strapparlo all’Inter: l’Atalanta aveva pronta un’offerta importante, mentre dalla Premier League, nello specifico dal Newcastle, si parlava addirittura di cifre intorno ai 50 milioni. Nonostante le proposte monstre, la società ha scelto di mantenere il giovane attaccante in rosa, considerandolo incedibile e fondamentale per il futuro.

Dal Mondiale per Club alle amichevoli estive, Esposito ha progressivamente scalato posizioni nelle gerarchie nerazzurre, convincendo sia la dirigenza, sia il tecnico Chivu, che già lo conosceva bene, a puntare su di lui. In questa stagione avrà la possibilità di confermare il proprio valore, mostrando tutte le qualità che lo rendono un oggetto del desiderio per altri club e una pedina strategica per l’Inter.

