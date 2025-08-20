Roma, grandi manovre: Gasperini spinge per l’attaccante, lo vuole a tutti i costi

Il mercato della Roma entra nelle settimane decisive e i tifosi si aspettano colpi importanti per completare una squadra in fase di costruzione. Dopo aver chiuso per Wesley, Ghilardi, El Aynaoui e Ferguson, la dirigenza guidata dai Friedkin punta a chiudere l’affare con un esterno di grande esperienza internazionale. L’obiettivo è garantire a Gian Piero Gasperini gli strumenti per affrontare una stagione all’altezza, senza rinunciare alla sostenibilità economica.

La pista più calda porta ancora a Jadon Sancho, ala inglese del Manchester United. Il giocatore sembrava destinato altrove, ma l’allenatore giallorosso ha chiesto esplicitamente alla proprietà di fare uno sforzo, sottolineando la necessità di rafforzare il reparto esterni con elementi di qualità.

La trattativa sarebbe già impostata: un pagamento di poco più di 15 milioni in un'unica soluzione potrebbe convincere lo United a lasciar partire il giocatore, che ha un contratto in scadenza tra un anno. La sfida è ora convincere Sancho ad accettare l'offerta della Roma, dopo che nei giorni scorsi la pista turca e araba sembrava prevalere.

Sancho ha già ridotto il proprio stipendio da 12 a 7,7 milioni netti a stagione, ma per trasferirsi a Roma chiede almeno 7 milioni. La proposta giallorossa si aggira sui 4,5 milioni, integrati da un ricco bonus alla firma, intorno ai 10 milioni, per rendere sostenibile l’affare dal punto di vista economico. La triangolazione tra Roma, Manchester United e il giocatore prosegue, con i Friedkin pronti a garantire uno stipendio finale tra 5 e 5,5 milioni più parte del bonus come buonuscita.

Oltre a Sancho, la dirigenza continua a esplorare altre opzioni. Il Wolverhampton mantiene alte le richieste per Fabio Silva, valutato 20-25 milioni nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Gli intermediari inglesi hanno anche proposto Bryan Gil e Manor Solomon, entrambi del Tottenham. Nel frattempo, l’argentino Soulé ha già declinato un’offerta del Borussia Dortmund, confermando la sua volontà di restare a Roma.

