Milan-Roma: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il prossimo incontro tra Milan e Roma, in programma per domani, attira l’attenzione degli appassionati non solo per la rilevanza della sfida nella corsa ai vertici della Serie A, ma anche per l’influenza che alcuni protagonisti possono esercitare sul risultato. Tra questi, spicca il nome di Paulo Dybala, attaccante argentino che, secondo i dati raccolti, rappresenta una vera e propria minaccia per la formazione rossonera. L’analisi delle statistiche e delle quote aggiornate offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche che potrebbero caratterizzare il match.

L’influenza di Dybala: numeri e impatto contro il Milan

Secondo le più recenti analisi statistiche, Paulo Dybala si conferma autentico protagonista nelle sfide contro il Milan. La sua storia personale contro i rossoneri parla chiaro: sono ben 27 le partite affrontate dall’argentino contro questa squadra, con un bilancio notevole di 15 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. A livello di realizzazioni, Dybala ha siglato 10 reti contro il Milan, a cui si aggiungono 6 assist, per un totale di 16 partecipazioni dirette a gol. Questo rendimento lo posiziona tra gli avversari più temuti dalla difesa rossonera.

27 presenze contro il Milan

15 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte

10 gol segnati, 6 assist

16 partecipazioni totali a reti contro i rossoneri

La sua presenza in campo si è rivelata spesso determinante: nelle gare di campionato disputate con la Roma contro il Milan, la squadra capitolina non ha mai perso quando Dybala è stato disponibile (una vittoria e tre pareggi). In assenza dell’argentino, invece, la Roma ha registrato due sconfitte nella stagione 2023/24. Questi dati sottolineano il valore aggiunto che il numero 21 giallorosso può offrire ai suoi compagni.

Stato di forma e posizione in campo: la rinascita di Dybala

L’attuale stagione sta segnando una fase particolarmente positiva per Dybala, che dopo un avvio complicato da infortuni e qualche stop, ha trovato una stabilità fisica e tattica importanti. Recentemente, l’argentino ha collezionato quattro presenze consecutive da titolare, con minutaggi consistenti: 77 minuti contro l’Inter, 66 contro il Sassuolo (match in cui avrebbe potuto giocare ancora di più secondo il tecnico), e 90 minuti contro il Parma. In queste uscite, Dybala ha saputo interpretare il ruolo di “punta di sinistra” nel modulo 3-4-1-2, posizione che gli permette di avvicinarsi con maggiore frequenza all’area di rigore avversaria.

4 presenze consecutive da titolare

2 gol segnati e 1 assist nelle ultime tre partite

Ruolo più avanzato rispetto al passato

L’approccio richiesto dallo staff tecnico, che invita Dybala a “calpestare di più l’area di rigore”, sembra aver sortito risultati immediati: nelle ultime tre gare tra campionato ed Europa League, il calciatore ha contribuito direttamente a tre reti, oltre a offrire una serie di giocate di qualità. Questa continuità di rendimento rappresenta un segnale importante per la Roma nella parte cruciale della stagione.

Le quote principali del match secondo i bookmakers

Le statistiche individuali di Dybala e il rendimento della Roma influenzano anche le valutazioni dei principali operatori di scommesse sportive. Le quote aggiornate per l’incontro vedono generalmente il Milan leggermente favorito grazie al fattore casalingo, ma la presenza di Dybala e le sue prestazioni contro i rossoneri portano equilibrio nelle valutazioni. I mercati principali, come risultato finale, doppia chance e marcatori, riflettono questa incertezza, con una leggera oscillazione delle quote a ridosso della partita in funzione delle formazioni ufficiali e dello stato di forma degli attaccanti chiave.

In particolare:

Le quote per il gol di Dybala sono tra le più monitorate

sono tra le più monitorate Il mercato “Gol/No Gol” risulta molto aperto vista la prolificità offensiva di entrambe le squadre

Le quote sul pareggio appaiono leggermente inferiori alla media degli altri incontri di giornata, segno di equilibrio percepito

Tendenze e curiosità statistiche: Roma imbattuta con Dybala

Un aspetto interessante emerso dalle statistiche riguarda la tendenza della Roma a non perdere contro il Milan quando Dybala scende in campo. Questo dato si aggiunge al fatto che l’argentino ha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime due stagioni nei confronti diretti con i rossoneri. Inoltre, la capacità di creare occasioni da gol e di fornire assist rende Dybala uno degli osservati speciali del match, nonché una variabile che potrebbe incidere sull’andamento della partita più di ogni altro singolo dettaglio tattico.

La Roma non perde contro il Milan con Dybala in campo

non perde contro il con in campo 16 partecipazioni a gol contro i rossoneri in carriera

Due reti e un assist nelle ultime tre partite giocate

In conclusione, la sfida tra Milan e Roma si preannuncia ricca di spunti statistici e di interesse, con Dybala pronto a giocare un ruolo da protagonista. Le statistiche individuali dell’argentino e le quote aggiornate dei bookmakers confermano l’equilibrio della partita, promettendo uno spettacolo aperto a qualsiasi esito.