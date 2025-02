Home | Milan, preso Gimenez! Ma la società non si ferma, in arrivo un nuovo colpo

Il Milan ha chiuso l’operazione Santiago Gimenez. Dopo un lungo tira e molla con il Feyenoord, il club rossonero è riuscito a strappare il sì definitivo dell’attaccante messicano, che nelle prossime ore sarà a Milano per iniziare la sua avventura in Serie A.

È fatta per Santiago Giménez al Milan.



Accordo totalmente chiuso.



Al Feyenoord una cifra che tocca quota 35 milioni di euro bonus compresi più % su futura vendita.



L’attaccante messicano è atteso a Milano nelle prossime ore. pic.twitter.com/eaveLN25CJ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 1, 2025

La trattativa con il Feyenoord si è rivelata più complessa del previsto. Il club olandese ha cercato fino all’ultimo di trattenere Gimenez per altri sei mesi, puntando anche sul decisivo playoff di Champions League contro gli stessi rossoneri. Ma il giocatore aveva già ottenuto in estate una promessa di cessione, e ha ribadito la sua volontà di trasferirsi subito al Milan.

A far pendere la bilancia dalla parte del Diavolo è stato l’ultimo rilancio della dirigenza rossonera, che con bonus ha avvicinato la richiesta del Feyenoord, fissata a 40 milioni di euro. Lavoro decisivo di Furlani, Moncada e Ibrahimovic, che hanno dato il via libera nella notte all’offerta finale. Gimenez sbarcherà oggi a Milano e domani sosterrà le visite mediche. In serata, sarà a San Siro per assistere al derby Milan-Inter da spettatore, in attesa della sua ufficializzazione.

Milan, altro colpo di mercato in arrivo

Il Milan aveva fretta di chiudere l’operazione anche per via delle manovre in attacco: con Morata destinato al Galatasaray, Camarda vicino al Monza e Okafor sul mercato, i rossoneri vogliono assicurarsi almeno due nuovi innesti offensivi.

L’arrivo dell’attaccante messicano potrebbe non essere l’unico colpo offensivo. In queste ore, il Milan è in trattativa anche per Joao Felix, in uscita dal Chelsea. Il suo agente, Jorge Mendes, è già in Italia e ha incontrato prima la Juventus e poi la dirigenza rossonera. L’idea è quella di chiudere un prestito con diritto di riscatto, anche se restano da definire alcuni dettagli con il club inglese.

Sul tavolo potrebbe esserci anche il nome di Antonio Silva, difensore del Benfica, che piace al Milan in caso di cessione di Fikayo Tomori. La strategia rossonera per questa sessione di mercato è chiara: rafforzare l’attacco con almeno due pedine e valutare eventuali opportunità per il reparto arretrato.

