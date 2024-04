Home | Milan, Pioli via a Giugno: Lopetegui e Fonseca prime scelte per la panchina

Milan, Pioli via a Giugno: Lopetegui e Fonseca prime scelte per la panchina. Ieri sera, 22 Aprile 2024, l’Inter ha vinto lo scudetto battendo il Milan nel famoso derby di Milano. Una sconfitta che ha pesato molto sul futuro di Pioli sulla panchina dei rossoneri. L’allenatore andrà via a Giugno e così, come riportato anche dalla Gazzetta, il cartello “cercasi nuovo allenatore”, che era comparso in sede Milan già dopo l’eliminazione dall’Europa League, adesso sembra essere confermato. La società si starebbe già guardando intorno in cerca del nuovo allenatore per i rossoneri. (Continua a leggere dopo le foto)

A fine stagione Pioli lascerà il club e sul giornale si fanno già i primi nomi pronti a sostituirlo. Julien Lopetegui, su cui ci sarebbe anche il West Ham, e Paulo Fonseca sarebbero, al momento, i due più papabili per prendere le redini dei rossoneri. Le alternative sono Christophe Galtier e Marcelo Gallardo, seppur i loro ricchi contratti percepiti rispettivamente da Al Duhail e Al-Ittihad, si legge sulla Gazzetta, rendono le trattative non particolarmente semplici. Da non escludere anche un possibile Mister X, magari cercato e spinto a Milano da Zlatan Ibrahimovic che, per quanto riguarda la vicenda allenatore, sembra avere molta voce in capitolo.