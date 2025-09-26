Milan, novità importanti su Leao: il punto della situazione

Milan, arrivano notizie importanti dall’infermeria, e riguardano uno dei giocatori sui quali Max Allegri fa più affidamento: Rafa Leao. il portoghese è fermo dalla serata di Coppa Italia con il Bari, quando si era procurato un’elongazione muscolare al polpaccio.

🔴⚫ Rafael #Leao è recuperato dall’infortunio e resta in gruppo per #Milan–#Napoli.



Dal modo in cui sta lavorando in allenamento, il portoghese potrebbe partire addirittura titolare contro i partenopei.



#Calciomercato #SerieA #Football pic.twitter.com/Fr2deVfKmX — Agente Zero (@AgenteZeroFC) September 26, 2025

Ora finalmente la bella notizia: Leao è tornato. Quaranta giorni dopo lo stop, il portoghese è guarito e sarà tra i convocati per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Alcune affermazioni di Allegri negli corsi giorni avevano allarmato i tifosi, ma il lavoro a Milanello e il costante monitoraggio dello staff medico hanno portato a un pieno recupero.

Il tecnico rossonero avrà a disposizione un reparto offensivo al completo già dal big match contro il Napoli. Leao difficilmente partirà titolare contro i campani, ma potrà essere un’arma decisiva a gara in corso, pronto a spingere il Milan in chiusura di partita. L’abbondanza in attacco con Gimenez, Pulisic e Nkunku oltre al portoghese, offre al tecnico soluzioni tattiche e maggiore flessibilità durante il match.

Leao si è mostrato di ottimo umore durante gli allenamenti a Milanello, felice di poter tornare a contribuire direttamente alla causa rossonera. “Non vedeva l’ora di essere protagonista invece di guardare dalla tribuna”, raccontano dallo staff. Il suo nuovo ruolo da centravanti, pensato da Allegri già nel precampionato, lo mette nelle condizioni di incidere ancora di più.

Con il portoghese recuperato e la rosa finalmente al completo, il Milan può guardare con fiducia anche alla prossima trasferta dello Stadium contro la Juventus. Allegri, che tornerà in panchina dopo le squalifiche in campionato e in Coppa Italia, sa che avere Leao disponibile aumenta le possibilità di fare punti pesanti e rende il sogno di competere per lo scudetto più concreto.

