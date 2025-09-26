Liverpool, è dramma per Leoni: Slot offre una nuova possibilità a Federico Chiesa

Giovanni Leoni a 19 anni è uno dei più validi talenti emergenti del calcio italiano. Il giovane difensore aveva iniziato la sua avventura al Liverpool con una prestazione da applausi, mostrando sicurezza e personalità nonostante la necessità di adattarsi a un nuovo tipo di calcio. Ma per il difensore proveniente dal Parma non sembravano esserci problemi.

Purtroppo, la gioia per una prestazione perfetta è stata subito oscurata da un terribile infortunio al ginocchio, che lo costringerà a stare fermo per circa un anno. Una sfortuna enorme per il difensore, che aveva già fatto intravedere grandi qualità e che si preparava a vivere un futuro luminoso in Premier League. (continua dopo la foto)

Alla vigilia del match col Crystal Palace, l’allenatore dei Reds Arne Slot ha fatto chiarezza sulla situazione: “La prima cosa è che Leoni non è in un buon momento, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno”. Per l’ex Parma, dunque, la stagione si chiude qui, con il rientro previsto per il 2026/2027.

Il tecnico ha provato a trovare un lato positivo in un momento così difficile: “Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare così bene alla prima partita… è molto difficile vedere il lato positivo. Non c’è mai un lato positivo, ma si cerca sempre di vederlo, e cioè che è ancora così giovane, quindi ha ancora tanti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come quello che ha subito”.

L’infortunio di Leoni apre una nuova opportunità per un altro italiano attualmente nella rosa del Liverpool: Federico Chiesa. L’esterno offensivo, inizialmente escluso dalla lista della Champions League, è stato inserito nel roster europeo del club. “Sì, è vero”, ha confermato Slot. “Chiesa farà parte della lista Champions dopo l’infortunio di Leoni”. (continua dopo la foto)

Un’occasione importante per l’ex Juve e Fiorentina, che potrà dimostrare il suo valore in Europa e dare una sterzata a una carriera che negli ultimi anni è parsa in declino. Anche Gattuso osserva con attenzione, perché un Chiesa ritrovato potrebbe essere molto utile per la sua Nazionale.

