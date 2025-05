Milan, è fatta! C’è il nuovo allenatore, firmerà oggi pomeriggio

Milan, l’arrivo di Igli Tare ha portato i primi frutti: dopo tante incertezze e tentennamenti, finalmente il club ha messo a segno il primo colpo sulla strada della ricostruzione. Un passaggio fondamentale non solo perché ora si sa il nome del nuovo allenatore, ma anche perché questo permetterà di capire quali giocatori resteranno a Milano e quali no.

Il nome che cambia le carte in tavola, fortemente voluto dal nuovo Direttore Sportivo, è ben noto ai tifosi rossoneri: ed è quello di Massimiliano Allegri. Si tratta di un ritorno di fiamma per il Milan, che accoglie così il Mister che lo ha portato a vincere uno scudetto e a partecipare stabilmente alla Champions League.

Dopo settimane di trattative intense e incontri segreti, si è giunti a un accordo che sembra ormai definitivo. Un contratto triennale da 5 milioni a stagione, arricchito da bonus, al quale a questo punto resta solo da porre la firma ufficiale. Allegri ha detto di sì a un progetto, quello di Tare, che promette stabilità e concretezza.

Il sorpasso sul Napoli è stato reso possibile grazie a un’azione rapida e decisa. De Laurentiis aveva offerto un biennale all’allenatore livornese, ma ha fatto un passo indietro: forse il segnale più forte della sua convinzione che Antonio Conte, alla fine, abbia ormai deciso di restare ad allenare i partenopei.

Ora i tifosi rossoneri, dopo tanta confusione e dopo una stagione disastrosa, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. E devono ringraziare la determinazione del Ds albanese, una figura solida in un magma societario in cui non si capivano nemmeno bene i ruoli dei protagonisti. (continua dopo la foto)

Il progetto ora è più chiaro. Resta da definire la situazione dei giocatori che non hanno ancora rinnovato il contratto e capire se, come sembra, Reijnders partirà alla volta di Manchester. Si può immaginare che Allegri abbia chiesto garanzie e che abbia anche espresso il suo parere sui vari Leao, Maignan. Theo Hernandez. Forse resterà solo qualcuno, o forse resteranno tutti, ma in ogni caso il mercato si concentrerà sull’acquisto di giocatori italiani.

Le ultime formalità contrattuali fra Allegri e il Milan sono in corso di definizione, e l’annuncio ufficiale sembra ormai essere questione di ore. Poi il Mister livornese potrà cominciare a lavorare, per ora più che sul campo dietro la scrivania, insieme a Furlani e a Tare.

