Milan, dopo Jashari si stringe per il difensore: le ultime novità

Il mercato del Milan continua a muoversi con decisione. Dopo aver puntato su profili giovani e di prospettiva, il club sta stringendo per un nuovo rinforzo che possa aggiungere qualità e freschezza alla rosa. I contatti sono avanzati e le parti sembrano intenzionate a trovare un accordo nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è chiudere l’operazione già nei prossimi giorni.

Il Milan è infatti in trattativa concreta con lo Young Boys per il terzino destro Zachary Athekame, classe 2005, reduce da una stagione da titolare con otto presenze in Champions League, tra cui le sfide contro Inter e Atalanta.

Dopo un primo rifiuto da parte del club svizzero all’offerta di 7 milioni di euro, i rossoneri hanno alzato la proposta, avvicinandosi alla richiesta di 9 milioni, cifra considerata adeguata per sbloccare il trasferimento.

Il giocatore, 20 anni, è uno dei talenti più interessanti del campionato elvetico e ha già accumulato esperienza internazionale nonostante la giovane età. Dopo l’ok dello Young Boys, il difensore sarebbe pronto a volare a Milano per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Massimiliano Allegri. Dopo l’affare Jashari, il Milan è dunque vicino a mettere a segno un altro colpo in prospettiva.

