Milan, Musah arrivato in Italia: visite e firma

Yunus Musah ha ufficialmente iniziato la propria avventura al Milan: il centrocampista americano (con passaporto italiano) è sbarcato nella tarda serata di ieri a Linate e questa mattina si è recato presso la clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime cinque stagioni.

Operazione da 20 milioni di euro per il Milan che con l’acquisto di Musah dal Valencia sigla l’ottavo colpo in entrata di questa sessione di calciomercato dopo gli arrivi già ufficiali di Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Reijnders, Pulisic, Okafor e Chukuwueze. Per il 20enne americano contratto fino al 2028 con ingaggio da 2 milioni di euro a stagione (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Yunus Musah in azione durante Messico-Usa (Photo by John Dorton/USSF/Getty Images for USSF)

Furlani blocca Krunic al Milan, ore cruciali per De Ketelaere

Il Milan in queste ore però sta anche lavorando sul mercato in uscita con due trattative avviate per Krunic e De Ketelaere rispettivamente con Fenerbahce e Atalanta. Per quanto riguarda il centrocampista bosniaco, che ha già trovato l’intesa con i turchi, la distanza tra la richiesta del Milan (12 milioni) e l’offerta del Fenerbahce (4 milioni) è ancora molto ampia e per questo motivo, ad oggi, l’operazione appare in alto mare. Decisamente in uno stato più avanzato invece l’operazione che dovrebbe portare Charles De Ketelaere all’Atalanta: il Milan ha accettato l’offerta della Dea e nelle prossime ore il belga incontrerà la dirigenza bergamasca per dare una risposta definitiva.