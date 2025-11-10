Milan, buone notizie per il derby: recuperi importanti per Allegri

Milan, Massimiliano Allegri può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane complicate, i rossoneri si preparano alla ripresa del campionato con notizie positive dall’infermeria, che cambiano il volto del centrocampo: Adrien Rabiot tornerà a disposizione per il derby contro l’Inter, un recupero fondamentale per l’equilibrio della squadra.

Il pareggio di Parma pesa ancora, ma la classifica resta corta: solo due punti dalla vetta e la possibilità di rilanciarsi subito nella sfida più attesa dell’anno. L’assenza di Rabiot si è fatta sentire. Il francese, fermo da circa un mese per un problema al polpaccio, aveva garantito stabilità e rendimento: con lui in campo, il Milan ha raccolto tre vittorie e un pareggio in quattro partite, subendo appena un gol.

Ancora più evidente il dato con Rabiot e Pulisic insieme: quattro vittorie e un pareggio, contro appena due vittorie e tre pareggi senza di loro. Numeri che spiegano bene quanto la presenza del centrocampista e dell’americano incida sulla solidità e sulla qualità del gioco rossonero.

Non solo Rabiot. In vista del derby, Allegri potrà contare anche sul rientro di Tomori, altra pedina essenziale nella linea difensiva. La sosta servirà inoltre a riportare in piena condizione Estupiñan e Santi Gimenez, entrambi non convocati con le rispettive nazionali per recuperare forma e brillantezza.

Il mezzo passo falso del Tardini, dunque, potrebbe trasformarsi in una parentesi utile: due settimane preziose per ritrovare energie, uomini e certezze. E per arrivare al derby di Milano con la miglior formazione possibile, guidata di nuovo dal suo faro di centrocampo: Adrien Rabiot.

