Allegri alla vigilia di Parma-Milan: “Sarà una partita brutta, ma dobbiamo vincere”

Vigilia tesa per il Milan di Massimiliano Allegri, atteso domani al “Tardini” per l’undicesima giornata di Serie A contro il Parma. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa sottolineando la difficoltà della trasferta e chiedendo attenzione ai suoi. “Giocare a Parma è sempre complicato, loro alzano molto la palla e fanno giocare male gli avversari. Non sarà una partita bella da vedere, ma dovremo farci trovare pronti”.

#Milan, Max #Allegri in conferenza stampa: "Gli infortuni di Pulisic e Rabiot hanno permesso a chi aveva giocato meno di avere spazio. Modric ci può dare una mano importante" https://t.co/7wszexDgod — ACMilanInside (@ACMilanInside_) November 7, 2025

L’attacco del Milan sarà guidato da Leao e Nkunku, con Gimenez ancora ai box. “Possono entrambi fare i centravanti, anche se con caratteristiche diverse. Rafa può migliorare come tutti, ma davanti alla porta serve più concretezza”, ha spiegato Allegri. Recuperato invece Pulisic, che dovrebbe partire dalla panchina: “Sta bene, ha fatto due allenamenti e potrà darci una mano. Anche Estupinan e Jashari stanno meglio”. (continua dopo la foto)

Il tecnico ha ricordato la necessità di restare concentrati per evitare cali di attenzione: “Abbiamo preso gol evitabili, come contro la Cremonese o il Pisa. Quando capiamo che l’avversario è in difficoltà dobbiamo chiudere la partita. Il Parma cercherà l’impresa dopo alcuni risultati negativi e noi dovremo correre almeno quanto loro”.

Allegri ha ribadito che la trasferta di Parma vale più del derby in arrivo dopo la sosta. “Non pensiamo al derby, ci interessa solo questa gara. Vincere serve per la classifica e per passare una sosta serena. La prossima sarebbe la mia centesima vittoria col Milan, speriamo di raggiungerla”, ha detto sorridendo.

Sul piano difensivo, l’allenatore ha evidenziato la continuità con la scorsa stagione: “Il numero di gol subiti conta più di tutto. Se ne prendi 50, per arrivare tra le prime quattro devi farne 150. Serve che tutta la squadra lavori senza palla e migliori la percentuale realizzativa”.

Parlando dei leader della squadra, Allegri ha elogiato Modric e Maignan. “Luka ci dà equilibrio in ogni fase di gioco, mentre Mike è un grandissimo portiere e un esempio per tutti. Il club sta programmando il futuro e ci sono le persone giuste per gestire i rinnovi”. (continua dopo la foto)

Sul morale del gruppo, il tecnico ha mostrato fiducia: “C’è armonia nello spogliatoio, tutti partecipano. Gli infortuni hanno dato spazio a chi giocava meno e la squadra ne ha tratto beneficio. Dobbiamo restare equilibrati, gestire gli imprevisti e guardare ai piccoli obiettivi passo dopo passo”.

Infine, uno sguardo alla corsa scudetto: “Siamo solo alla decima giornata, ma Inter e Napoli restano favorite. La Juventus è in crescita, la Roma fa bene. Il campionato è bello e va vissuto partita per partita. Parlare poco e lavorare: questa è la strada”.

Leggi anche: