Chivu, che succede? L’Inter vince ma i problemi sono tanti, serve ritrovare la rotta

A San Siro l’Inter vince, ma non brilla. Contro il Kairat arrivano tre punti fondamentali in Champions League, ma anche segnali di allarme evidenti. La squadra di Chivu gioca con eccessiva superficialità, lasciando agli avversari kazaki più spazio e fiducia del dovuto.

Doveva essere una goleada, è diventata invece una partita tirata, gestita con leggerezza e chiusa solo nel finale, tra errori sotto porta e distrazioni difensive da matita rossa.

Il bicchiere per Chivu è più mezzo vuoto che mezzo pieno. Le note positive si limitano al ritorno in campo, dopo 36 giorni, di Thuram e ai tre punti che mantengono intatto il cammino europeo.

Per il resto, le amnesie difensive e la scarsa concentrazione preoccupano. Il gol di Arad, nato da un campanile nell’area piccola con Dumfries immobile a guardare l’avversario, è l’emblema di una serata da dimenticare sul piano dell’attenzione. (continua dopo la foto)

In Europa, finora, il percorso resta impeccabile, ma il calendario in arrivo è da brividi: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund saranno avversari di ben altra consistenza. Serviranno almeno quattro punti per accedere direttamente agli ottavi di finale, un obiettivo alla portata solo se la squadra cambierà atteggiamento e ritroverà la concentrazione perduta.

Inter, la necessità di ritrovare la rotta

Sul fronte offensivo qualcosa si muove. Lautaro Martínez ha segnato ancora in Champions, firmando il suo quarto gol stagionale, anche se la sua serata è trascorsa più in panchina che in campo. Buono l’impatto di Bonny, mentre Esposito ha alternato spunti interessanti a ingenuità che rientrano nel processo di crescita.

La notizia migliore resta però il rientro di Thuram, che ha ritrovato il campo e messo minuti preziosi nelle gambe. L’obiettivo ora è reagire subito in campionato: contro la Lazio serviranno non solo i punti ma anche un cambio di mentalità.

Andare alla sosta con più certezze e meno pensieri dipende da questo. Perché vincere con il Kairat è servito, ma non ha nascosto il problema più grande: un’Inter distratta, che sembra avere qualche problema di concentrazione e dipende ancora troppo dai suoi titolari.

