Milan, Allegri in ansia per un baluardo della sua difesa

Milan, Max Allegri può essere pienamente soddisfatto della sua squadra, che contro il Napoli ha ottenuto una vittoria importante per molti motivi. Intanto perché ha certificato la competitività dei rossoneri in un big match, poi per la tenuta difensiva nel finale del secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica.

ora, però, per il tecnico toscano c’è un motivo di apprensione. Fikayo Tomori tiene sulla corda il Milan e il suo tecnico in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Il difensore inglese, uscito all’80’ della gara vinta dai rossoneri contro il Napoli per un risentimento all’adduttore, sarà valutato giorno per giorno per capire tempi e modalità del recupero.

Il centrale britannico ha alzato bandiera bianca nel finale della sfida di San Siro con il Napoli, lasciando spazio a De Winter. Lo staff medico rossonero monitora costantemente le condizioni del giocatore per capire se potrà essere disponibile per la trasferta di Torino, crocevia importante della stagione. Il problema muscolare non sembra grave, ma l’incertezza resta. (continua dopo la foto)

Screenshot

Dopo il successo contro il Napoli, che ha riportato i rossoneri in cima alla classifica dopo oltre 700 giorni (a pari merito con Napoli e Roma), il Milan è tornato subito ad allenarsi a Milanello per una seduta di scarico. Domani sarà giorno libero e da mercoledì squadra nuovamente in campo per preparare la sfida contro la Juventus, con l’obiettivo di confermare la difesa che nelle ultime cinque gare ufficiali ha incassato solo un gol, su rigore.

Nel caso in cui Tomori non riuscisse a recuperare, Allegri e il suo staff sono pronti a puntare su De Winter, che finora non ha ancora collezionato una presenza da titolare in campionato. Una scelta forzata ma che testimonia la solidità del gruppo e la necessità di gestire al meglio un reparto chiave per la corsa al vertice.

