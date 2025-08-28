x

Milan, accordo vicino per Nkunku: operazione da 40 milioni, poi un altro centravanti

Il mercato del Milan entra nel vivo. Secondo quanto riportato da TMW, il club rossonero è ormai molto vicino alla chiusura dell’accordo con il Chelsea per Christopher Nkunku, attaccante classe 1997 in uscita dal club londinese.
L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Nkunku è atteso in Italia già nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche.

La stagione con il Chelsea

Nella passata stagione Nkunku ha trovato poco spazio in Premier League sotto la guida di Enzo Maresca, collezionando 27 presenze quasi tutte da subentrante e segnando 3 reti.

In Conference League, invece, l’attaccante francese è stato protagonista con 7 gol in 9 partite, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del trofeo. Il Chelsea ha infatti trionfato in finale 4-1 contro il Betis, con Nkunku tra i migliori della competizione.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 08: Christopher Nkunku of Chelsea FC in action during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Fluminense FC and Chelsea FC at MetLife Stadium on July 08, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il nuovo attaccante di Allegri

Con l’arrivo di Nkunku si chiude la lunga telenovela sull’attacco del Milan. Il club, però, non ha intenzione di fermarsi qui e continua a monitorare la situazione legata a Artem Dovbyk, attualmente alla Roma.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi anche sull’attaccante ucraino, ma la certezza è che Massimiliano Allegri potrà presto contare su un rinforzo di qualità internazionale come Nkunku per la nuova stagione rossonera.

