Milan, accordo vicino per Nkunku: operazione da 40 milioni, poi un altro centravanti

Il mercato del Milan entra nel vivo. Secondo quanto riportato da TMW, il club rossonero è ormai molto vicino alla chiusura dell’accordo con il Chelsea per Christopher Nkunku, attaccante classe 1997 in uscita dal club londinese.
L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Nkunku è atteso in Italia già nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche.
#Nkunku al #Milan non esclude l’idea svelata venerdì scorso, che resta viva ma che dipende da #Vlahovic, la prima scelta di #Allegri. Un periodo “oscuro” per diverse big, che sembrano brancolare nel buio. #Dovbyk–#Gimenez potrebbe essere cosa da ultimo giorno di mercato https://t.co/tHANDWOsnD— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) August 28, 2025
La stagione con il Chelsea
Nella passata stagione Nkunku ha trovato poco spazio in Premier League sotto la guida di Enzo Maresca, collezionando 27 presenze quasi tutte da subentrante e segnando 3 reti.
In Conference League, invece, l’attaccante francese è stato protagonista con 7 gol in 9 partite, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del trofeo. Il Chelsea ha infatti trionfato in finale 4-1 contro il Betis, con Nkunku tra i migliori della competizione.
Il nuovo attaccante di Allegri
Con l’arrivo di Nkunku si chiude la lunga telenovela sull’attacco del Milan. Il club, però, non ha intenzione di fermarsi qui e continua a monitorare la situazione legata a Artem Dovbyk, attualmente alla Roma.
Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi anche sull’attaccante ucraino, ma la certezza è che Massimiliano Allegri potrà presto contare su un rinforzo di qualità internazionale come Nkunku per la nuova stagione rossonera.
Leggi anche:
- Milan, ritorno di fiamma per Vlahovic: offerta da 25 milioni, il serbo prende tempo
- Roma, Massara insiste per George: trattativa con il Chelsea in salita
- Milan, pista Nkunku calda: saltata la trattativa per Harder