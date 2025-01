Home | “Mi hanno sfondato la macchina nel parcheggio”: paura per la figlia vip, la denuncia sui social

Disavventura per la figlia vip, che ha deciso di condividere ciò che le è successo con i suoi followers su Instagram. La giovane modella ad una serata con amici in un noto locale di Roma ma, quando è tornata nel parcheggio, ha trovato una brutta sorpresa. La ragazza si è subito preoccupata e ha deciso di spiegare l’accaduto sui social. (Continua dopo le foto)

Liala Antonino, macchina distrutta: il racconto sui social

La figlia di Licia Colò ha deciso di raccontare ciò che le è successo nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2025, nelle sue storie di Instagram. Liala Antonino ha mostrato sui social il finestrino della macchina rotto da qualcuno che le ha aperto la macchina per trovare oggetti di valore. Il tutto è accaduto a Roma al parcheggio del The Village. “Sono nel parcheggio del The Village, al Parco Dei Medici a Roma e mi hanno appena sfondato la macchina, sono entrati dentro rompendo il finestrino, hanno aperto tutto. Sono veramente molto spaventata ragazzi”, le parole della giovane sui social. (Continua dopo le foto)

Paura per Liala Antonino, la disavventura al parcheggio del The Village

Nelle storie Instagram, Liala ha mostrato la sua macchina gialla con il finestrino completamente rotto, con vetri ovunque sia dentro che fuori. Fortunatamente, nella macchina la ragazza non aveva lasciato oggetti di valore, tuttavia temeva che i rapinatori potessero averle rubato qualcos’altro. “Mia madre mi aveva lasciato delle bollette e dei documenti di casa mia e io ho fatto la stron*ata di lasciarli ben visibili sul sedile perché ho pensato ‘Perché mai dovrebbero rubarmi delle fatture? Cosa ci possono mai fare?’. E infatti i documenti sono ancora lì dentro. La macchina è intatta perché dentro non c’era niente, ma hanno letto le fatture dove c’erano dati sensibili, la via di casa, i pagamenti e tutto il resto. Ho molta paura”, le parole della giovane. “Che ca**o, che gente di mer*a”, ha detto alla fine. Chi è Liala Antonino?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva