Meteo, temporali e neve in arrivo: l’inverno torna sull’Italia, ecco quando

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia e porterà piogge anche forti in alcune zone, un'intensificazione dei venti, violenti temporali e neve. In certe aree, sono attese precipitazioni abbondanti, con accumuli che localmente potrebbero superare i 100 mm. L'inverno calerà nuovamente sul nostro Paese, con le temperature che diminuiranno in tutta la Penisola.

Nuova ondata di maltempo sull’Italia

Dopo le piogge che hanno colpito il Centro-Sud negli ultimi giorni, ci sarà uno spostamento dell'alta pressione verso ovest, in direzione delle Azzorre e della Penisola Iberica. Questo favorirà l'ingresso di correnti atlantiche e nord-atlantiche sul Mediterraneo centrale, con piogge più frequenti e un calo delle temperature in questi ultimi giorni di febbraio. Il peggioramento avrà inizio tra oggi, martedì 25, e domani, mercoledì 26 febbraio.

Meteo, in arrivo forti piogge e temporali: ecco dove e quando

Le aree maggiormente interessate da questa nuova perturbazioni saranno il Nord-Est e il settore medio-basso tirrenico, dove già da oggi ci saranno forti piogge. Tra domani e giovedì ci sarà un ulteriore peggioramento: sono previste precipitazioni intense, accompagnate da temporali localmente violenti. Nevicate anche a quote relativamente basse, soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale. La perturbazione durerà dunque fino a giovedì. Poi cosa succederà nel weekend?

