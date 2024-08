Meteo, stop a temporali e nubifragi: quando torna il torna africano

Varie. Meteo. Il vortice di bassa pressione che ha interessato il nord Italia nella mattinata di ieri, domenica 18 agosto 2024, si sposterà progressivamente attraverso le diverse regioni del paese. Entro lunedì pomeriggio, il centro del vortice si troverà sull’Italia centrale, per poi spostarsi verso lo Ionio nella mattinata di martedì. Questo movimento porterà con sé condizioni atmosferiche instabili, causando ulteriori temporali e nubifragi. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, le previsioni di lunedì 19 agosto

Meteo. Il vortice di bassa pressione che ha colpito il nord Italia nella mattinata di domenica 18 agosto 2024 si sposterà gradualmente verso il resto del Paese. Entro il pomeriggio di lunedì, il centro del vortice raggiungerà l’Italia centrale, per poi muoversi verso lo Ionio nella mattinata di martedì. Questo spostamento porterà con sé un aumento dell’instabilità atmosferica, con il rischio di ulteriori temporali e nubifragi.

La situazione sarà particolarmente critica nella giornata di lunedì per alcune zone del Nord, in particolare per l’Emilia Romagna e il basso Veneto, che potrebbero essere colpite da fenomeni intensi e prolungati, con un elevato rischio di allagamenti, soprattutto in Emilia Romagna. Per quanto riguarda le regioni centrali, le Marche settentrionali e l’Umbria sono le più esposte a possibili criticità legate ai nubifragi e agli allagamenti. Al Sud, le aree più a rischio saranno quelle del basso Tirreno, tra Campania, Calabria e Sicilia settentrionale, dove sono attesi i fenomeni più intensi. Forti temporali potrebbero inoltre interessare anche la Puglia. (Continua a leggere dopo la foto)

Previsioni di martedì 20 agosto

Per la giornata di martedì 20 agosto 2024, si prevede un clima generalmente soleggiato al Nord, con solo qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, accompagnato da fenomeni occasionali. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al Centro, il tempo sarà instabile soprattutto tra Lazio, Umbria e Abruzzo, dove sono attesi rovesci e temporali locali, in particolare durante il pomeriggio.

Altrove il meteo sarà più favorevole, con temperature che si manterranno stabili e massime tra 27 e 32 gradi. Al Sud, si prevede instabilità in Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali. Nelle altre regioni del Meridione, il tempo sarà variabile, con la possibilità di temporali locali durante il giorno. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 23 e 31 gradi.

