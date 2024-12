Meteo, si avvicina la tempesta del solstizio: cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Dopo il clima relativamente stabile e soleggiato portato dall’anticiclone, la nostra Penisola sta per sperimentare una nuova ondata di maltempo. La nuova fase, caratterizzata da temperature più rigide e perturbazioni, coinciderà con l’inizio dell’inverno, ma ne avremo un primo assaggio già a partire da domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana elaborate dagli esperti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo, nuova perturbazione in vista: freddo, pioggia e neve

Nelle ultime ore, l’anticiclone ha dominato sulla sulla Penisola portando un clima soleggiato in quasi tutte le regioni. Tuttavia, gli esperti meteorologi intravedono un imminente peggioramento. Le previsioni per i prossimi giorni indicano infatti l’arrivo in Italia di una nuova perturbazione, accompagnata da condizioni di maltempo con pioggia, neve anche a bassa quota e un netto calo delle temperature. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, i primi segni di questo cambiamento saranno visibili già nella giornata di mercoledì e ci accompagneranno fino al week end del solstizio d’inverno. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le previsioni per mercoledì 18

Domani, mercoledì 18 dicembre, il meteo nel Nord Italia sarà caratterizzato da un cielo grigio (in particolare in pianura e Liguria) con nebbie, nubi basse, e possibili pioviggini sul Genovese. Rimarrà invece ancora soleggiato su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno in diminuzione in pianura, con massime tra 6 e 10 gradi.

In Centro Italia sono previste nubi diffuse sulla Toscana, in particolare nelle zone settentrionali, dove non si escludono leggere pioviggini. Avremo invece condizioni più soleggiate altrove, ma con foschie mattutine nelle valli interne. Le temperature saranno in leggero aumento, con massime tra 9 e 14 gradi.

Al Sud Italia permarrà un tempo stabile e per lo più soleggiato, ad eccezione di qualche locale addensamento su Isole e aree tirreniche, comunque senza precipitazioni. Le temperature saranno in lieve rialzo, con valori massimi compresi tra 13 e 17 gradi.

Vediamo ora le previsioni da giovedì fino al week end nel quale assisteremo al vero cambiamento.

