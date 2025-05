Meteo, ci aspetta un Maggio da matti: le previsioni di Giuliacci

Il mese di maggio 2025 si sta rivelando particolarmente anomalo dal punto di vista meteorologico, con condizioni che si discostano notevolmente dalle medie stagionali. Il colonnello Mario Giuliacci, noto meteorologo italiano, ha svelato quali saranno le previsioni per questo mese, confermando che il mese di maggio sarà un po’ pazzo dal punto di vista meteorologico. (Continua…)

Maggio da matti

Come evidenziato dal colonnello Mario Giuliacci, le temperature superficiali del mare nel Golfo di Guinea stiano influenzando lo spostamento verso nord dell’Anticiclone Nordafricano. In particolare, acque più calde del normale in questa regione comportano un indebolimento dell’alta pressione africana, rendendo meno probabili le ondate di caldo intenso sull’Italia . Di conseguenza, il caldo estivo sembra destinato ad arrivare in ritardo quest’anno, con un maggio caratterizzato da temperature più fresche e instabilità atmosferica. Il noto meteorologo ha poi svelato quali saranno le previsioni per i prossimi giorni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)