Meteo in Italia: il Colonnello Giuliacci ha preannunciato una settimana all'insegna di pioggia – e anche della neve in alcune zone con più altitudine – portate sulla Penisola da un'incombente ciclone proveniente da Ovest. Vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni dei prossimi giorni e quali saranno le regioni più colpite dal maltempo.

Meteo per i prossimi giorni: in arrivo il ciclone iberico

Gli italiani, che ai primi raggi si sole di marzo erano proiettati verso la primavera, si preparano invece a ritirare fuori gli ombrelli e ad affrontare la settimana più piovosa di questo inverno. Secondo il Colonnello Giuliacci, i prossimi giorni saranno segnati da diverse ondate di maltempo, con precipitazioni intense e abbondanti su molte regioni. In alcune aree si potrebbero accumulare fino a 200-300 millimetri di pioggia. Alla base di questa instabilità meteorologica c'è un ciclone in arrivo dalla Penisola Iberica, che si sposta lentamente verso il Mediterraneo. Nel corso della settimana, la perturbazione sarà alimentata da correnti fredde in arrivo dal Nord Europa, portando condizioni di maltempo su gran parte del Paese.

La perturbazione entra nel vivo: le previsioni

La perturbazione arriverà in modo deciso già a partire da oggi, mercoledì 12 marzo, interessando gran parte del Paese con piogge intense e diffuse. Saranno colpiti soprattutto il Nord-Est della Penisola e la zona lungo il versante tirrenico, in particolare su Toscana, Lazio e Campania e la Sardegna. Attenzione anche alla neve, che farà nuovamente la sua comparsa su diverse aree dell’arco alpino, con fiocchi che cadranno generalmente sopra i 1300 metri di altitudine. Nevicate sono previste anche sulle cime dell’Appennino. Secondo le previsioni, questa situazione di maltempo è destinata a durare a lungo: vediamo le previsioni per i prossimi giorni.

