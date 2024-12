Home | Meteo, arriva il freddo vero in Italia: vento e neve a bassa quota, ecco quando

Stando alle ultime previsioni meteo, starebbe per arrivare il freddo in Italia con vento e neve anche in bassa quota. Dopo esserci abituati ad un autunno piuttosto mite, l’inverno 2024 si prospetta essere molto rigido con temperature anche sotto la media. Tutto questo è dovuto alla discesa di un’area depressionaria dall’Europa centrale verso la nostra Penisola che sta determinando condizioni di maltempo su gran parte dell’Italia. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva il freddo in Italia: ecco dove e quando

L’Immacolata, 8 Dicembre, porterà con sè l’inverno sull’Italia. La discesa di un’area depressionaria dall’Europa centrale verso la nostra Penisola sta determinando condizioni di maltempo su gran parte dell’Italia. Previste nelle prossime ora precipitazioni anche a carattere temporalesco e venti fino a burrasca su molte regioni della Penisola. La neve, come riporta 3bmeteo, tornerà abbondante su Alpi e Appennino, anche oltre i 50/60cm sulle zone occidentali. Nella giornata di domenica, a causa dell’ingresso più deciso dell’aria fredda sul bacino del Mediterraneo, avremo nevicate a quote inferiori anche in Appennino.

