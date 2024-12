Meteo 31 Dicembre e capodanno, le previsioni: quando cambia tutto

Il meteo di fine anno sembra confermare una tendenza consolidata degli ultimi decenni: il clima sarà prevalentemente stabile durante la notte di San Silvestro e la giornata di Capodanno, grazie alla presenza di un’alta pressione che domina sull’Europa occidentale. Questo scenario, che inaugurerà il 2025, non dovrebbe subire variazioni significative, salvo per qualche locale disturbo.

Le previsioni: quando cambia tutto

Gli esperti spiegano che le statistiche degli ultimi 30 anni dimostrano come le festività di fine anno siano più spesso caratterizzate da stabilità atmosferica che da piogge. Quest'anno non farà eccezione, nonostante qualche infiltrazione di aria umida proveniente da ovest, legata a una debole bassa pressione sull'Africa nord-occidentale. Dal punto di vista termico, le temperature resteranno perlopiù stabili: saranno sopra la media in montagna, mentre su pianure, valli e litorali si manterranno in linea o leggermente superiori alla media stagionale.

Meteo 31 dicembre

Al Nord Italia, nuvolosità diffusa sulla Liguria e nella Val Padana, con possibilità di isolate pioviggini in Liguria. In pianura si prevedono nebbie, che potrebbero persistere soprattutto nel settore centrale e intensificarsi durante la notte. Sulle Alpi e Prealpi, invece, sarà prevalente il sole. Al Centro Italia il tempo stabile e perlopiù poco nuvoloso. Durante la serata, si attende un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, come Toscana e Lazio, dove non si escludono deboli pioviggini. L’Adriatico beneficerà di una giornata più soleggiata, ma al mattino non mancheranno foschie e locali banchi di nebbia.



Sulle Isole maggiori sono possibili addensamenti nuvolosi e qualche pioggia, soprattutto in Sardegna. Anche la Campania vedrà un cielo più coperto verso la fine della giornata, ma senza fenomeni rilevanti. Altrove, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato. I venti saranno deboli e variabili, con prevalenza di correnti orientali al Sud e qualche rinforzo sui Canali, mentre i mari saranno calmi o poco mossi.

