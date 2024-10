Da mesi si parla di una crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Soltanto qualche settimana fa, il gossip pareva diventato reale, sebbene i diretti interessati non avessero confermato la notizia. Ora, finalmente, è arrivato il commento di Dalila Gelsomino, che sui social ha spiegato il vero motivo della rottura con il famoso cantante. Cos’è successo tra i due? (Continua dopo le foto)

La storia tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

Dalila Gelsomino, 34 anni, ha conosciuto Eros Ramazzotti, che ha 25 anni in più di lei, due anni fa. Dalila, dal 2016, vive e lavora in Messico: proprio lì avrebbe conosciuto il noto cantante romano. I due hanno reso nota la loro storia d’amore grazie ad una foto, che risale a marzo 2023 ma la loro frequentazione aveva avuto inizio a ottobre dell’anno prima. La ragazza è stata la terza relazione resa ufficiale dal cantante dopo i matrimoni con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Eros, in questi anni, ha spesso condiviso sui social i momenti trascorsi con la compagna. Dopo mesi di presunta crisi e gossip che davano per certa la loro separazione, Dalila ha rotto il silenzio dando una conferma dell’addio ad Eros Ramazzotti e ha spiegato i motivi dietro questa scelta. (Continua dopo le foto)

Dalila Gelsomino conferma la rottura da Eros Ramazzotti

Nei mesi scorsi, i due non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione a proposito della presunta rottura, sebbene l’assenza di foto insieme e dichiarazioni reciproche condivise sui social sembravano confermare le voci. Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata adesso la conferma della fine della relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Quest’ultima, con una serie di storie Instagram, ha parlato per la prima volta della propria situazione sentimentale con un chiaro riferimento all’ex compagno con cui faceva coppia da due anni. Dalila ha spiegato che sentiva la necessità di fare chiarezza per se stessa e per tutte le persone “coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo”, ha scritto. Poi ha rivelato il motivo della rottura.

