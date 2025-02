Maxi vincita al Gratta e Vinci in Italia: cosa sappiamo sul fortunato

Col marchio Gratta e Vinci vengono identificate le lotterie nazionali ad estrazione istantanea previste dal D.M. 12 febbraio 1991 n. 183, regolamentate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dal 04 ottobre 2023 è possibile acquistare un biglietto o una giocata online al costo di 15€, una delle cifre più alte disponibili al momento. Proprio grazie a questo biglietto è avvenuta una maxi vincita in Italia. (Continua a leggere dopo le foto)

Arezzo, vinti tre milioni con un Gratta e Vinci da 15 euro

Un signore ha vinto tre milioni con Gratta e Vinci da 15 euro. I fatti sono avvenuti ad Arezzo. La fortunata storia è stata raccontata da Marco Gagliardi, titolare della tabaccheria del centro commerciale Setteponti, alla periferia di Arezzo, in cui ha sede l’Ipercoop, uno dei grandi ipermercati della città. Alle pagine del Corriere Fiorentino ha detto: “Come si chiami non lo so, ma era venuto altre volte, è un pensionato aretino sulla settantina, non un giocatore abituale di quelli passano le loro giornate qui fuori a graffiare le schede con la monetina. Sono contento che la fortuna sia toccata proprio a lui, almeno è cambiata la vita a uno che ne aveva bisogno. Speriamo che sia anche un interista”.

