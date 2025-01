Mattia morto a 9 anni in Egitto, la reazione di Paola Caruso spiazza tutti: il duro sfogo

Paola Caruso si è sfogata sui social dopo avere appreso della tragica morte di Mattia Cossettini, un bambino di 9 anni che si trovava in vacanza in Egitto con la famiglia. Dopo una prima diagnosi per un colpo di sole, il medico locale ha prescritto al piccolo un ricostituente e riposo. Purtroppo poche ore dopo il bambino ha perso di nuovo conoscenza e si è spento prima del trasferimento in ospedale. Una storia simile a quella vissuta dalla Caruso con suo figlio, che per fortuna ora sta meglio. (Continua a leggere dopo le foto)

Mattia morto in Egitto, la reazione di Paola Caruso spiazza tutti

Dopo avere appreso della tragica morte di Mattia Cossettini, un bambino di 9 anni che si trovava in vacanza in Egitto con la famiglia, Paola Caruso ha commentato la notizia sui social: “Continuate ad andare in questi posti di me***! Devono chiudere tutto! Io ho fatto questo errore, fidarmi di questi posti schifosi ma che sono di gente vigliacca italiana. E le conseguenze le pagano gli innocenti purtroppo. Senza parole. Io voglio giustizia per mio figlio e per tutti i bambini che hanno pagato caro”. Paola Caruso, infatti, sta combattendo una sua personale battaglia contro il sistema sanitario dell’Egitto poiché a causa di un errore medico suo figlio ha subito un danno che sembra essere permanente ad una gamba.

