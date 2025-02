Durante la settimana del Festival di Sanremo, la cantante Clara, in gara con il brano “Febbre”, si sarebbe lasciata sfuggire una clamorosa confessione: “Salvini mi mette i like di notte“. Le sue parole ovviamente hanno spiazzato tutti. Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di rompere il silenzio in merito. (Continua…)

La confessione di Clara

Durante la settimana sanremese, nel corso di un’intervista in macchina con il giornalista Nino Luca, la cantante Clara si è lasciata sfuggire una confessione inaspettata su Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni. L’artista avrebbe confessato che il leader della Lega mette like alle sue foto durante la notte. “Questo non lo mettiamo però…“, ha poi aggiunto la cantante. Peccato che questa parte dell’intervista non sia stata tagliata e che le sue parole hanno fatto il giro del paese, divenendo virali sul web. Il ministro Salvini, però, ha deciso di rompere definitivamente il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)