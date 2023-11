Home » Matrimonio da sogno per la ricca ereditiera: “Cena a Versailles e Adam Levine come cantante”

La ricca ereditiera non ha assolutamente badato a spese per il suo matrimonio. Un giorno indimenticabile che la donna, insieme al neo marito, non dimenticherà mai più. L’ereditiera si è concessa addirittura una cena alla Reggia di Versailles e un concerto molto speciale di Adam Levine, frontman del gruppo musicale Maroon 5. (Continua…)

Matrimonio da sogno per la ricca ereditiera

La ricca ereditiera ha organizzato un matrimonio veramente da sogno. Non solo la cerimonia vera e propria, la donna si è goduta anche l’addio al nubilato e i giorni prima delle nozze. Come addio al nubilato, l’ereditiera ha organizzato un viaggio in Utah, in un resort dove la camera “più economica” costa tremila euro a notte. La donna ha trascorso tre notti insieme alle sue migliori amiche e ogni serata aveva un tema ben preciso. Dopo l’addio al nubilato è volata a Parigi, dove, sempre insieme ai suoi amici, si è concessa una cena alla Reggia di Versailles.

Non è ancora chiaro, invece, quale sia il luogo scelto dalla coppia per festeggiare il proprio matrimonio, ma a quanto pare si tratta di un’antica magione. Come primo ballo i neo sposi sono stati accompagnati dalle note di un brano di Adam Levine, frontman dei Maroon 5. (Continua…)

Madelaine Brockway e Jacob LaGrone, matrimonio indimenticabile

I protagonisti di questo fantastico matrimonio sono la ricca ereditiera Madelaine Brockway e il compagno Jacob LaGrone. La coppia non ha assolutamente badato a spese ed ha curato tutto nei minimi dettagli. Dall’addio al nubilato e al celibato dei futuri sposini, fino al soggiorno a Parigi pochi giorni prima delle nozze. Il matrimonio, invece, pare sia stato celebrato in un’antica magione con maestosi interni, un fontana e cascate di fiori bianchi. La coppia non dimenticherà mai questo giorno, così come i loro invitati, che hanno vissuto un momento davvero meraviglioso. (Continua…)

I post sui social

La coppi ovviamente ha documentato ampiamente il loro lungo matrimonio sui social. I post pubblicati in particolare su Instagram hanno fatto il giro del web. Le foto e i video sono diventati virali. Tutti sono rimasti a bocca aperta di fronte allo sfarzo, a tratti anche eccessivo. De gustibus: se loro son felici, nessuno può giudicare.