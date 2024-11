Materazzi a ruota libera su Zidane: “Non gli parlo più”. Poi la bordata alla Roma

Marco Materazzi, ex colonna dell’Inter e campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a Lucky Block in cui “ne ha dette di tutti i colori”, senza peli sulla lingua. A partire proprio dal Mondiale 2006 e da quella testata di Zidane ai suoi danni passata alla storia del calcio.

Marco Materazzi reveals he’s FINALLY ready to bury the hatchet with Zinedine Zidane – and is ‘no longer looking for an apology’ 18 years after infamous World Cup final headbutthttps://t.co/5dQXWv78xK — Football Reporting  (@FootballReportg) November 20, 2024

“Non parlo con Zinedine Zidane dalla finale del Mondiali 2006, non ci avevo mai parlato prima e non ci ho più parlato dopo. Non abbiamo un rapporto. È una leggenda del calcio e ho molto rispetto per lui come giocatore e come allenatore, ha vinto tre Champions League. Non cerco più le sue scuse, ma sarei felice di parlare con lui ora che sono passati tanti anni. Non ci sarebbero problemi”, ha confessato Materazzi.

Poi ha parlato dell’Inter e del suo attuale capitano, Lautaro Martinez: “Ha vinto la Coppa del Mondo, la Copa America, lo Scudetto e non si è mai fermato negli ultimi tre anni. Forse al momento non fa tanti gol come al solito, ma aiuta sempre la squadra. Lautaro può giocare in ogni campionato, Premier League, Bundesliga. È un giocatore di classe mondiale. È il capitano dell’Inter e tornerà ad essere in forma e a fare gol. Se dovessi dare un messaggio ai club della Premier League, sarebbe quello di non avvicinarsi al nostro capitano”. (continua dopo la foto)

Marco Materazzi con la maglia dell’Inter

Poi ancora sui nerazzurri, sugli obiettivi della stagione e su Simone Inzaghi: “L’Inter può vincere la Champions League in questa stagione perché ha dimostrato di avere una mentalità che funziona in Europa. Hanno perso la finale due anni fa, ma in questo momento l’atmosfera a San Siro è davvero buona e il nuovo formato potrebbe essere la loro occasione per cambiare tutto”. E sul tecnico nerazzurro: “Voglio vedere Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter per molti anni a venire, potrebbe essere la versione interista di Sir Alex Ferguson. È all’Inter da quasi quattro anni dopo averne trascorsi cinque alla Lazio ed è molto rispettato. Ha un grande gruppo di giocatori con cui lavorare. Se dovesse andarsene, l’Inter dovrebbe guardare a Pep Guardiola, forse potrebbero scambiarsi il posto di lavoro, non si sa mai nel calcio”.

Infine, nella lunga intervista, Materazzi, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha riservato una vera e propria bordata per la Roma: “E’ la squadra che sta facendo peggio in Italia, José Mourinho se lo aspettava. Possono fare molto di più con la squadra che hanno e credo che i tifosi abbiano ragione a essere molto delusi in questo momento. La scorsa stagione hanno licenziato un manager (José Mourinho, ndr) che sa tutto sul calcio e forse aveva già capito prima cosa stava per succedere”.

