Masters 1000 Montreal Sinner fuori nei quarti di finale. Il numero 1 altoatesino è stato sconfitto da Andrey Rublev, ottavo testa di serie, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2. Il match è stato interrotto per 30 minuti dopo il primo set a causa della pioggia. In semifinale, Rublev affronterà Matteo Arnaldi, classificato 46º nel mondo, che ha eliminato Kei Nishikori con un doppio 6-4, 7-5.

Leaving Montreal. Results don’t always go your way. Some positives to take and I start again in Cincinnati next week. Cheers @jackdraper0 . That was good fun pic.twitter.com/B9qXEtJ0CQ