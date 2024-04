Masters 1000 Monte Carlo Sinner ai quarti di finale. Si dice che Jannik Sinner non abbia dimostrato alcun cambiamento di rendimento passando da Miami a Monte Carlo. E la conferma è arrivata negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Monaco, dove l’italiano ha ottenuto una vittoria per 6-4 6-2 contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

Nonostante il suo gioco non sia stato particolarmente creativo, Sinner è riuscito a prevalere su un avversario solido e determinato a spingere nei colpi. In poco più di un’ora di partita, il ventiduenne di Sesto Pusteria ha garantito il passaggio ai quarti di finale. Il suo prossimo avversario sarà Holger Rune, che ha eliminato Grigor Dimitrov in tre set.