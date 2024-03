Masters 1000 Miami. Dopo la vittoria di Jannik Sinner ai quarti di finale contro Machac per 4-6 2-6, anche Medvedev passa il turno e accede alle semifinali. Il tennista russo ha battuto Jarry 2-6 6-7. In semifinale, dunque, sarà nuovamente Medvedev contro Sinner, rivincita dell’Australian Open. (Continua…)

Leggi anche: Indian Wells, Alcaraz rompe l’imbattibilità di Sinner e resta numero 2 al mondo

Leggi anche: Ranking ATP aggiornato: bene Sinner, sette italiani in top 100

Masters 1000 Miami, in semifinale sarà Medvedev-Sinner

Definita la prima semifinale del Masters 1000 di Miami. Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Machac, anche Medvedev avanza il turno battendo 2-0 Jarry. In semifinale, dunque, ci sarà la rivicinta dell’Australian Open. Il tennista altotesino dovrà vedersela nuovamente con il russo, che in Australia l’ha messo seriamente in difficoltà. Medvedev, inoltre, è il campione in carica a Miami e lo scorso anno in finale batté proprio Sinner.

L’altra semifinale, invece, sarà definita dagli incontri tra Alcaraz e Dimitrov e Zvervev contro Marozsan.

Nel tabellone femminile, invece, le semifinali sono già state definite: Alexandrova-Collins e Rybakina-Azarenka.