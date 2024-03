Masters 1000 Miami Sinner in finale. Nella prima semifinale del Miami Open, Jannik Sinner ha dominato senza storia contro Medvedev. L’atleta altoatesino, in lizza per il titolo che lo porterebbe al secondo posto nel ranking ATP, ha approfittato della passività di Medvedev per superarlo senza difficoltà. Ciò che sembrava essere una rivalità insormontabile per Sinner si è risolta in due set e 1 ora e 9 minuti di gioco, con un punteggio finale di 6-1, 6-2. Sinner vola così in finale, dove domenica affronterà Dimitrov, vincitore dell’altra semifinale contro il numero 4 del mondo, Zverev.