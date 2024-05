Marina Berlusconi, la notizia a sorpresa poco fa

Marina Berlusconi è la primogenita di Silvio Berlusconi, imprenditore e politico italiano morto il 12 giugno 2023. Nata a Milano nel 1966, fin dal febbraio 2003 è la presidente del gruppo Mondadori. Presiede inoltre la Fininvest, finanziaria di famiglia, ed è nel consiglio di amministrazione di Mfe-Mediaset, la società delle televisioni di Cologno Monzese la cui guida operativa è storicamente in mano al fratello, Pier Silvio. Dopo il liceo inizia a frequentare prima la Facoltà di Giurisprudenza e poi quella di Scienze politiche, che abbandona entrambe al primo anno, senza laurearsi. Sposata con Maurizio Vanadia, hanno due figli: Gabriele e Silvio nati agli inizi degli anni Duemila. Marina, sulla scia di suo padre, ha ricevuto poco fa una notizia a sorpresa.

La notizia a sorpresa poco fa

Marina Berlusconi come papà Silvio. La primogenita del fondatore di Forza Italia, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori Editore, è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere del Lavoro. Silvio Berlusconi era stato insignito della stessa onorificenza nel 1977. La notizia è stata annunciata nell’elenco dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, selezionati su proposta del Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso e nominati dal Capo dello Stato. Nell’elenco figurano, tra gli altri la produttrice discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone e la stilista Chiara Boni. (continua dopo la foto)

I Cavalieri del Lavoro

Il titolo di Cavaliere del Lavoro è uno dei più alti riconoscimenti conferiti in Italia per meriti imprenditoriali e professionali. Ogni anno, il Presidente della Repubblica seleziona un numero ristretto di imprenditori e manager che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo economico, all’innovazione e alla crescita del Paese.

“La nomina di Marina Berlusconi a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica ci rende orgogliosi. Si tratta anche di un fatto che ci emoziona e commuove perchè, come noto, la stessa prestigiosa nomina era stata ottenuta tanti anni fa dal suo papà, il nostro Presidente Silvio Berlusconi”, ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile dei Dipartimenti del partito azzurro. Marina Berlusconi, e gli altri figli del Presidente, prosegue l’onorevole azzurro, “stanno portando avanti in modo straordinario la grande storia del loro papà e questo omaggio della Repubblica è davvero un bel riconoscimento“. (continua dopo la foto)

Le nuove nomine

Le nuove nomine riflettono l’eccellenza e la diversità del tessuto economico italiano, con rappresentanti provenienti da settori diversi, tra cui l’industria, la moda, la sanità, l’agroalimentare e la logistica. Dall’elenco dei 25 nuovi inseriti troviamo: Lucia Aleotti; Eufrasio Anghileri; Giovanni Arena; Pietro Beccari; Marina Elvira Berlusconi; Paolo Bertazzoni; Maria Chiara Boni; Giorgio Campagnolo; Carmine Caputo; Caterina Imelde Caselli; Carlo Cimbri; Graziano Giordani; Raffaella Leone; Matteo Bruno Lunelli; Fausto Manzana; Giuseppe Marino; Francesco Giovanni Muntoni; Duilio Paolino; Vito Antonio Primiceri; Fabio Ravanelli; Edoardo Roncadin; Enrico Samer; Antonio Serena Monghini; Giovanni Sgariboldi; Aquilino Carlo Villani.