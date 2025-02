Marika muore a 36 anni lasciando soli due figli: il sintomo era insospettabile

Marika Somaggio è morta all’età di 36 anni lasciando due figli. È deceduta sabato dopo che da tre giorni si erano presentati dei sintomi insospettabili. Dopo il ricovero in ospedale, però, le sue condizioni sono rapidamente precipitate. Non si conoscono ancora le cause della sua morte. Neanche i familiari sanno cosa possa essere successo. Probabilmente saranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire come sia morta. (Continua…)

