Maria Sharapova prepara un clamoroso ritorno? Le indiscrezioni

A distanza di oltre due anni dall’ultima volta, Maria Sharapova è tornata a impugnare la racchetta. La 38enne siberiana, ex numero uno al mondo e vincitrice di cinque Slam, ha sorpreso tutti postando un video su Instagram che la mostra di nuovo sul campo da tennis. Un ritorno che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi numerosi e nostalgici tifosi.

Sharapova torna a giocare? Il video postato dall'ex numero uno fa sognare i tifosi https://t.co/QweQZ9vpVg — Adnkronos (@Adnkronos) October 5, 2025

“Prima sessione di allenamento in più di due anni. Non riuscivo a trovare le mie scarpe da tennis. Ho speso 78 dollari per incordare la racchetta. È questa la nuova normalità?”, ha scritto Sharapova nelle sue storie, aggiungendo con ironia che il negoziante le avrebbe detto: “Devi essere davvero brava se la tensione delle corde è 61-59”. La risposta di Maria? “Accetto il complimento”.

L’ex campionessa russa, che si era ritirata nel 2020 dopo la squalifica per positività al meldonium, ha poi concluso con una frase che racchiude tutta la passione rimasta intatta: “I migliori 30 minuti della mia giornata. Niente telefono. Niente distrazioni. Solo io e la palla”.

Sharapova, diventata mamma nel 2022, non ha annunciato alcuna intenzione di rientrare nel circuito WTA, ma il video ha alimentato le speranze dei suoi fan di rivederla in azione. D’altronde, la storia del tennis conosce altri casi di ritorni eccellenti, come quello di Kim Clijsters, anche se con fortune alterne.

Per ora, resta solo il piacere di rivedere Masha di nuovo in campo, col sorriso di chi – anche lontano dai riflettori – non ha mai smesso di amare il tennis.

