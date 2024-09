Maresca, il pesante sospetto sull’arbitro: avrebbe fatto minacce di morte 

Fabio Maresca, l’inizio di stagione per l’arbitro italiano non è stato dei migliori. Il fischietto di Napoli, già al centro di polemiche per un errore in Milan-Torino alla prima giornata di Serie A (rigore assegnato a Morata e poi revocato dal VAR) e per alcune disattenzioni in Serie B, è ora coinvolto in una controversia dopo aver diretto una partita in Kuwait. Il match in questione era tra l’Al-Arabi e il Kuwait SC, valido per la sesta giornata del campionato locale. Cosa è successo? (Continua a leggere dopo la foto)

Durante la partita tra l’Al-Arabi e il Kuwait SC Maresca avrebbe tenuto un comportamento del tutto fuori luogo per un arbitro e per uno sportivo in generale. Secondo una fonte locale, il fischietto italiano avrebbe minacciato di morte Khaled Al-Murshed, centrocampista dell’Al-Arabi, dicendogli “I will kill you“, che tradotto significa “ti ucciderò”. Le accuse sono state mosse su X (ex Twitter) da Adnan Mahmoud Abel, membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi, il quale ha dichiarato che è stata sporta denuncia immediata alla polizia, con video e prove a sostegno dell’accusa. (Continua a leggere dopo la foto)

L'arbitro italiano #Maresca escluso dal prossimo turno di #ChampionsLeague per decisione dell'#UEFA. È accusato di minacce di morte nei confronti del calciatore Khaled Al-Murshed durante il match che ha diretto tra Al-Arabi e Kuwait SC 😳 pic.twitter.com/oycXH9lUXs — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) September 30, 2024

Fabio Maresca e Matteo Gariglio, che lo ha affiancato come addetto al VAR, sono rientrati in Italia. Al momento, né la Federcalcio né l’Associazione Italiana Arbitri hanno ricevuto segnalazioni ufficiali dal Kuwait, nemmeno il consueto rapporto sulla prestazione arbitrale. Tuttavia, l’AIA non sarebbe soddisfatta della situazione e potrebbe adottare provvedimenti nei confronti di Maresca, il quale però sarà regolarmente in campo come quarto uomo nella partita di Champions League tra PSV Eindhoven e Sporting Lisbona. (Continua dopo la foto)

Chi è Fabio Maresca

Fabio Maresca è nato a Napoli il 12 aprile 1981: comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli: arriva a livello nazionale nel 2005 e dopo una stagione nella Commissione CAI viene promosso alla CAN D. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Fabio Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Lo scorso 4 febbraio ha arbitrato il suo primo derby d’Italia in carriera e ha superato le 129 presenze nel massimo campionato italiano.