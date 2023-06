L’attaccante in scadenza con il Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram non firmerà con il Psg. Adesso il Milan è vicinissimo al francese

Il futuro di Marcus Thuram sta per delinearsi, una volta per tutte. L’attaccante in scadenza con il Borussia Mönchengladbach non comunicato ieri al Psg che non firmerà con il club parigino. Adesso il Milan è vicinissimo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Non solo Tonali, su Theo Hernandez c’è l’Atletico Madrid

Leggi anche: Calciomercato Milan, rossoneri all-in su Thuram: c’è ottimismo

MOENCHENGLADBACH, GERMANY – MAY 06: Marcus Thuram of Borussia Moenchengladbach looks on during the Bundesliga match between Borussia Mönchengladbach and VfL Bochum 1848 at Borussia-Park on May 6, 2023 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Stefan Brauer/DeFodi Images via Getty Images)

Marcus Thuram, il Milan è vicino

Secondo quanto riportato dall’Equipe, l’attaccante francese avrebbe comunicato ieri al Paris Saint Germain il ‘no’ definitivo al trasferimento nella capitale. Una decisione che spianerebbe la strada che porta verso il Milan, club dove raggiungerebbe i suoi compagni di Nazionale . Maignan, Theo Hernandez e Giroud. L’offerta del Milan è di un contratto quinquennale con uno stipendio di circa 5-5,5 milioni di euro netti a stagione, secondo il giornale, e il Diavolo è ora in pole position per ingaggiare Marcus Thuram e rinforzare l’attacco con un trasferimento gratuito.

Le voci su Lukaku

Nonostante l’affare Marcus Thuram sia in dirittura d’arrivo, nelle ultime ore sono spuntate delle voci riguardanti un possibile (e clamoroso) interessamento del Milan per Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’entourage del giocatore è stato informato del gradimento rossonero. Solamente pretattica? Non lo sappiamo, ma i rapporti Milan-Chelsea-Roc Nation sono ottimi e nulla è da escludere. La priorità del giocatore – in ogni caso – sembra essere quella di proseguire all’Inter, ma un accordo tra le parti deve ancora essere raggiunto.