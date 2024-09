Manolas Roma, sarebbe un ritorno clamoroso. Per rinforzare la difesa, orfana di Smalling partito per l’Arabia e di alcuni prestiti terminati, i giallorossi hanno ingaggiato Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid. E ora, per il secondo posto, valutato Hummels pensano anche ad un ex di prestigio, il centrale greco Kostas Manolas.

Dicevamo di Hummels, che sarebbe l’undicesimo acquisto della Roma per la propria prima squadra in questa sessione estiva. La trattativa con il centrale tedesco però non è ancora chiusa: la Roma ha offerto 2 milioni di euro più bonus di ingaggio fino a giugno, con un rinnovo fino al 2026 alle stesse cifre che scatterebbe dopo un certo numero di presenze. Hummels, dopo essersi consultato con il padre Herrmann che gli fa anche da manager, si è preso altre 24 ore di tempo per decidere.

Il nazionale tedesco sta infatti valutando altre proposte arrivate alla sua attenzione, su tutte quella del Galatasaray sorpassato proprio dalla Roma su Hermoso. Nel caso l’assalto dovesse fallire, c’è pronto un nome alternativo – almeno secondo Il Corriere dello Sport – che ha del clamoroso: Kostantinos Manolas, centrale greco di 33 anni che nella Capitale ha già giocato dal 2019 al 2022 ed è rimasto senza contratto da giugno, quando è terminata la sua avventura con la Salernitana iniziata da svincolato a gennaio 2024.