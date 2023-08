Madre e figlio hanno lasciato muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Andrea Persano è morto sabato sera in un incidente stradale che ha convolto due moto, sulla Lecce – San Cataldo. Concetta Nicolella, la madre, è deceduta ieri in seguito ad una lunga malattia. Oggi i funerali per dargli l’ultimo saluto

Leggi anche: Meteo, scatta l’allerta: cosa sta per succedere

Leggi anche: Covid, casi in aumento: la reazione di Matteo Bassetti

Mamma e figlio muoiono a poche ore di distanza l’una dall’altro: l’assurda vicenda

Per una tragica fatalità i funerali di Andrea Persano 32enne morto in seguito ad un incidente stradale sabato sera, e Concetta Nicolella, la madre si svolgeranno insieme nella chiesa di Santa Rosa a Lecce per l’ultimo saluto. Mamma Concetta è deceduta dopo che il suo cuore, provato da una lunga malattia oramai giunta alla stato terminale, ha smesso di battere. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Incidente choc, bus perde il controllo e finisce nel burrone: una strage

L’incidente mortale di Andrea

Verso le 22 di sabato 19 agosto, sulla strada per San Cataldo di Lecce, incrocio con via Roggerone, è morto Andrea Persano, 32 anni, di San Pietro Vernotico. Per cause ancora, da accertare, la moto che guidava si è scontrata violentemente con una Hyundai Tucson. L‘impatto gli è stato fatale. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.