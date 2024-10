Home | Maltempo, la regione messa in ginocchio: c’è stata una frana

Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo oggi, venerdì 18 ottobre 2024, sull’Italia. Scatta l’allerta meteo gialla in una regione, che nelle ultime ore sta facendo i conti con gli ingenti danni provocati dalla bomba d’acqua. Le piogge battenti hanno portato a significativi innalzamenti nei torrenti, oltre che frane e allagamenti. A causa del maltempo, diversi parchi sono stati chiusi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine per tutta la giornata di oggi. Com’è la situazione attuale? (Continua dopo le foto)

Allerta meteo in Campania

Per l’intera giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, in Campania è stato diramato dalla Protezione Civile regionale un bollettino di allerta meteo gialla, per rischio dissesti idrogeologico, a causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 fino alle ore 23.59. L’allerta dovrebbe proseguire anche domani. Secondo le previsioni meteo, su gran parte del territorio della Campania si verificheranno piogge e temporali improvvisi e intensi. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate anche da forti raffiche di vento, fulmini e grandinate. Quali sono le zone più a rischio? (Continua dopo le foto)

Le zone più a rischio di maltempo

L’allerta meteo è scattata per Zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese) e Zona 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). A Napoli, a seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo diffuso dalla Protezione Civile Regionale, saranno chiusi, per tutta la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Che danni ha provocato il maltempo?

