Maltempo in Italia, nave di 100 metri si schianta contro il pontile

Una nave lunga 100 metri si è schiantata contro il pontile, danneggiandolo seriamente. È successo nella serata di ieri, martedì 28 gennaio 2025, nel porto italiano. La causa dell'incidente è con tutta probabilità la forza del mare, in burrasca a causa del maltempo, che ha fatto perdere al comandante della nave il suo controllo.

Marina di Massa, nave si schianta contro il pontile

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 28 gennaio 2025, al porto di Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. La nave di oltre 100 metri di lunghezza, con bandiera cipriota, Guang Rong, si è scontrata contro la banchina del pontile, che è in parte crollato. La causa dell'incidente è con ogni probabilità, da imputare al maltempo, che ieri ha colpito la zona con forte vento che ha causato onde alte.

Il bilancio dell’incidente

A bordo della nave c'erano i 13 membri dell'equipaggio, tutti portati in salvo. Fortunatamente, nessuna delle persone che viaggiavano a bordo del mezzo è rimasta ferita. A seguito dello scontro non risultano feriti. L'imbarcazione, adibita al trasporto di detriti, era uscita dal vicino porto di Marina di Carrara in serata quando è rimasta in balia del mare. Poco dopo l'incidente, è intervenuto il sindaco di Massa.

