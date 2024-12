Maltempo in Italia, crolli e disagi: è paura tra gli abitanti

In queste ore il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia intera. Da ieri 8 Dicembre 2024 l’inverno ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese portando con sé piogge, vento e temperature molto più basse rispetto alla media. Vediamo quali zone nello specifico sono state maggiormente colpite. (Continua a leggere dopo le foto)

Maltempo nel Cilento, crolli e disagi: paura tra gli abitanti

Il forte maltempo delle ultime ore ha colpito duramente il Cilento, provocando danni e disagi significativi. Come riportato da Infocilento, le raffiche di vento hanno causato il crollo di un grande cartello stradale che indicava l’uscita per Ceraso, nei pressi dello svincolo della strada statale 18 Cilentana. Il tutto ha reso complicato il transito lungo l’arteria, mettendo in difficoltà gli automobilisti. Il vento ha inoltre completamente distrutto un capannone nelle vicinanze: le sue lamiere, si sono scagliate con forza sulla carreggiata della superstrada, creando disagio ai veicoli in transito. I Vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono intervenuti prontamente per liberare la strada dai detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”