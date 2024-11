Il maltempo flagella l’Italia: vento forte e alberi caduti, danni ovunque

Già a partire dalla giornata di ieri, giovedì 21 novembre 2024, abbiamo avuto un assaggio della tempesta artica che si sta abbattendo oggi sull’Italia, con venti estremi e gelo. I fenomeni intensi che ieri hanno colpito il Nord sono diretti verso il Centro-Sud. Come si evolverà la situazione meteo nel weekend che va dal 22 al 24 novembre 2024? (Continua dopo le foto)

Maltempo al Nord

Per la giornata di ieri, giovedì 21 novembre 2024, si è diffusa un’allerta arancione, sia in Emilia Romagna che nelle Marche, ma anche per la Toscana. Quella di oggi è stata una notte di vento e di pioggia battente. Numerosi i danni che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori: allagamenti e rami caduti hanno invaso le strade di molte città. Anche per la giornata di oggi, il vento soffierà forte in Italia. (Continua dopo le foto)

Meteo, le previsioni del weekend 22-24 novembre 2024

Nelle prossime ore, il maltempo che ha colpito ieri il Nord imperverserà ancora la burrasca sul Medio Adriatico e tra Mar Ligure e Tirreno settentrionale in successivo spostamento verso il Tirreno centrale e meridionale, fa sapere www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore, avremo onde di 4-5 metri davanti alla Sardegna occidentale e tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Rovesci previsti su buona parte del Centro-Sud, più diffusi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Un venerdì all’insegna del maltempo anche sul versante Adriatico, con il vento che renderà decisamente difficili le condizioni meteomarine. Nel weekend però, tutto tornerà più tranquillo.

