Maltempo, fiumi ingrossati e fossetti esondati: la situazione

Il maltempo continua a provocare danni nel nostro paese. In alcuni regioni è caduta molta pioggia nelle ultime ore, tanto che i fiumi appaiono ingrossati e alcuni fossetti sono addirittura esondati. La situazione è ancora sotto controllo, ma rischia di precipitare da un momento all'altro.

Prosegue il maltempo nel nostro paese con una pioggia copiosa che ha provocato nelle ultime ore non pochi danni. Si sono ingrossati nella notte i corsi d'acqua in alcuni parti del paese. Alcuni fiumi hanno superato il primo livello di guardia, altri addirittura il secondo livello. Dalla serata di venerdì a sabato mattina sono caduti 42 millimetri di pioggia (vale a dire 42 litri d'acqua per metro quadrato di terreno). Alcune strade sono state chiuse.