Malore fatale, muore l’ex calciatore italiano: lascia moglie e 2 figli

Un tragico evento ha scosso la comunità di Carovigno: la scomparsa improvvisa di Domenico “Mimmo” Padalino, ex calciatore e imprenditore locale. La notizia ha lasciato attoniti amici, familiari e conoscenti, che ricordano con affetto la sua figura sia nel mondo dello sport che nella vita quotidiana.

Malore fatale

Sabato sera, mentre si trovava nel centro di Carovigno, Domenico Padalino, 49 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profonda commozione e incredulità tra quanti lo conoscevano.

Noto nel panorama calcistico locale, Padalino aveva militato in squadre come il Carovigno e il Brindisi, distinguendosi per le sue doti atletiche e il suo impegno in campo. La sua passione per il calcio lo aveva reso una figura di riferimento per molti giovani aspiranti calciatori della zona.

